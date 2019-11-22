Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 142 sanıklı davanın Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmasında tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile tarafların avukatları hazır bulundu.

Görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı Mehmet Fatih Özdemir, esas hakkındaki mütalaasını açıklayacağını bildirdi. Buna göre, aralarında dönemin Kara Kuvvetleri Komutanlığı Cari Harekat ve Komuta Kontrol Daire Başkanı olan eski tuğgeneral Adem Boduroğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harbe Hazırlık ve Eğitim Daire Başkanlığı eski tuğgeneral Ali Rıza Çağlar'ın da bulunduğu 94 sanığın "Anayasayı ihlal"den ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilmesini istedi.

Ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istenen diğer sanıklar şöyle sıralandı:

"Muharrem Bayrakal, Hamza Akkaya, Adem Öner, Mehmet Karslı, Murat Veske, Mesut Şahan, İdris Aygün, Ünal Demir, Levent Akçaoğlu, Ahmet Direnç, İbrahim Başpınar, İsmail Yükleyen, Mehmet Kalkan, Ahmet Altuğ Erşan, Ahmet Aktaş, Hasan Fidan, Ercan Buyur, İsmail Ayyıldız, Yusuf Gül, Serdar Yıldız, İhsan Bozkurt, Uğur Bahtiyar, Mustafa Tezcan, İsmail Aydın, Hüseyin Rahmi Bali, Ekrem Güneş, Yasin Çakır, Aydın Duman, Halil İbrahim Üçgül, Muttalip Şahin, Erman Arısoy, Bayram Üstündağ, Fatih Yılmaz, Vedat Güngör, Kazım Yanmaz, Mehmet Burak Demir, Göksel Salın, Ramazan Bozdağ, Yunus Emre Çevik, Selim Özden, Yener Akbaba, Mesut Turan, Ahmet Fazıl Işık, Ali Özkan Yorgun, Metin Çetin, Zeyit Karagöz, Bekir Öztürk, Oğuzhan Çelikoğlu, Kurtuluş Kafalı, İbrahim Denizhan, Zülküf Orak, Abdullah Polat, Mustafa Yıldırım, Sedar Kerem Koç, Mahmut Dalgın, Erkan Tarlacı, Gökhan Karaca, Yalçın Kızılçam, Levent Ceylan, Osman Gökmen, Mehmet Akkuş, Fatih Dağlı, Hüsnü Göçmen, Hüseyin Öztürk, Eşref Mert, Atilla Tanrıver, Adnan Akdemir, İsmail İnal, Mehmet Aydın, Hasan Yılmaz, Atilla Karakuş, Yüksel Ordu, Tanju Aydıncık, Serhat Akın, Yalçın Karahan, Alparslan Kılıç, Ahmet Ejder, Sinan Şimşek, Mesut Rahat, Murat Yüksel, Dinçer Özcan, Mehmet Ortaç, Fikri Pehlivanlı, Fatih Demir, Cevdet Serbest, Turgut Akgül, Mustafa Şahin, Veyis Şahin, Emrah Çelebi, Ramazan Bingöl, Mesut Şahan ve Halil Ekiztaş."

Darbeye yardım ve FETÖ üyeliğinden cezalandırılması istenenler

Savcı Özdemir, aralarında eski tuğgeneraller İbrahim Lütfi Nuhoğlu ve Mücahit Tamer'in de bulunduğu 17 sanığın da "darbeye yardım" suçundan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep etti.

Nuhoğlu ve Tamer dışındaki diğer sanıklar şunlar:

"Salih Talaşlı, Hakan Ergin, Mustafa Serhat Akdolu, Necati Durmuşbaş, Murat Kül, Seyhan Cömez, Şahin Yüce, Ayhan Kaykaç, Ali Gülcan, Volkan Önal, Mevlüt Özyurt, Adem Yıldırım, Refik Durak, Fehmi Atuk ve Erkan Şahin."

Savcı, sanıklar Halit Şimşek ve Turgay Kurt'un ise "FETÖ üyeliği" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Alıkoyma suçundan cezalandırılması istenenler

Başka mahkemelerce "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan sanıklar eski tuğgeneral Erhan Caha, eski albaylar Mutlu Serkan Vurdem ile Yusuf Yiğit ve eski binbaşı Fikret Yağmur Yavuz ile eski yüzbaşı Gökhan Akdağ'ın kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve kasten adam öldürmeye teşebbüs suçlarından hapisleri istendi.

Buna göre karargahtaki bütün eylemlerden sorumlu tutulan sanık Caha'ya darbeciler tarafından alıkonulan 12 kişi için 168, iki kişiyi de kasten öldürmeye teşebbüs suçundan da 40 yıl olmak üzere toplamda 208 yıla kadar hapis cezası verilmesi talep edildi.

Caha, daha önce Genelkurmay çatı davasında yönetici sıfatıyla 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilmişti.

Sanık Akdağ için aynı suçlardan 54 yıla kadar hapis cezası istenirken, sanık Vurdem'e 126 yıla kadar, sanık Yavuz'a 56 yıla kadar ve sanık Yiğit'e ise 14 yıla kadar hapis istendi.

Beraat ve tefrik kararları

Savcı Özdemir mütalaasında, sanıklar Altuğ Kayışoğlu, Bahri Bayrak Beraat, Ahmet Erdoğan, Mustafa Kundakçı, Fatih Toran, Ümit Ağaçlı, Ökkeş Yavaş, Ferdi Çalık, Süleyman İmece, Süleyman Kaya, Cuma Aygün ve Abdullah Ballı hakkında beraat kararı verilmesini istedi.

Savcı, aralarında eski albaylar Uğur Karaca ve Nuh Altınsoy'un da bulunduğu 12 firari sanığın ise dosyalarının ayrılmasını, tutuklu sanıkların ise tutukluluk hallerinin devamını istedi.

Duruşmaya ara verildi.