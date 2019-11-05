ANTALYA - Antalya'da kapkaç şüphelisi, çalmak istediği içinde 120 bin lira bulunan poşet yaşanan arbedede yırtılınca parayı alamadan kaçtı.
Deniz Tuzlalı (32), Kepez ilçesi Yeşilırmak Caddesi'ndeki bir banka şubesine içinde 120 bin lira bulunan poşetle geldi.
Bu sırada bir kişi, kapkaç yöntemiyle parayı çalmak istedi.
Tuzlalı'nın poşeti bırakmaması üzerine yırtılan poşetteki paralar yere düştü. Paniğe kapılan şüpheli, parayı alamadan olay yerinden kaçtı.
Paraları toplayarak banka şubesine giren Tuzlalı, polisten yardım istedi.
Polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden eşkalini belirlediği şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Yaşananlar bankanın güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Baba İbrahim Tuzlalı, gazetecilere, özel güvenlik görevlisi oğlunun ev almak için 10 yıldır parayı biriktirdiğini söyledi.