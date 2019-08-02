Kanser tedavisi gören çocuklara robotik ve kodlama eğitimi

- Kuveyt Türk İnsan Kaynakları, Strateji ve Dijital Dönüşümden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Aslan Demir: - "1010 Kâşif Projesi ile çocuklarımıza çağımızın gerekliliği olan kodlama ve robotik eğitimini verirken aynı zamanda teknolojiyi bilinçli ve ölçülü

Kanser tedavisi gören çocuklara robotik ve kodlama eğitimi
17 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL (AA) - Ortaokul çağındaki öğrencileri teknolojinin önemli bir unsuru olan kodlama eğitimiyle tanıştırmak amacıyla Kuveyt Türk tarafından başlatılan "1010 Kâşif Projesi" kapsamında, kanser tedavisi gören çocuklara robotik ve kodlama eğitimi verildi.

Kuveyt Türk ve Türk Kızılayı'nın iş birliğiyle gerçekleştirilen 1010 Kâşif Projesi'yle Türkiye’nin dört bir yanındaki okullarda kodlama ve robotik eğitimi düzenleniyor. Proje kapsamında, İstanbul’daki kanser tedavileri süresince Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV) Aile Evi’nde kalan ortaokul çağındaki çocuklar kodlama eğitimiyle tanıştı.

KAÇUV Aile Evi'nde gerçekleştirilen eğitimde, çocuklara Kuveyt Türk çalışanları tarafından, sokak lambalarının yanma prensibinden sensörlü arabaların mesafe kontrol uyarılarına kadar birçok alanda uygulamalı kodlama ve robotik eğitimi verildi.


- "Öğrencilerin ilgisi ve yeteneği dikkat çekici boyutta"


Kuveyt Türk İnsan Kaynakları, Strateji ve Dijital Dönüşümden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Aslan Demir, etkinlikte yaptığı konuşmada, 1010 Kâşif Projesi kapsamında Türkiye'nin birçok şehrinde meraklı kâşiflerle buluştuklarını belirterek, bu projeyle yeni nesillerde geleceğin mesleklerine yönelik farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Teknolojinin ölçüsüz ve sınırsız kullanıldığında bağımlılık yaptığını ve çocukların teknoloji bağımlılığı konusunda risk alanında olduğunu ifade eden Demir, şunları kaydetti:

"Biz 1010 Kâşif Projesi ile çocuklarımıza çağımızın gerekliliği olan kodlama ve robotik eğitimini verirken aynı zamanda teknolojiyi bilinçli ve ölçülü kullanma yeteneklerinin gelişimine katkı sunmayı hedefliyoruz. Sadece tüketilen değil üreten ve yöneten bir teknoloji anlayışının yaygınlaşmasını önemsiyoruz. Gittiğimiz her okulda ve bizim için özel bir yere sahip KAÇUV Aile Evi’nde gördük ki, çocuklarımızın kod yazmaya yönelik ilgileri ve bu alandaki yetenekleri dikkat çekici boyutta. Bu ilgi doğru bir iş yaptığımızı gösteriyor.”


- "Çocukların kodlamaya olan ilgisi mutluluk verici"


KAÇUV Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Selçuk Öncer de kodlama eğitiminin kanser tedavisi gören çocukların moral ve motivasyonlarını artırdığını dile getirerek, çocukların kodlama eğitimine olan ilgisi ve başarısının mutluluk verici olduğunu söyledi.

Türkiye'de her yıl 3 bin 500 çocuğa kanser teşhisi konulduğunu ve çocukluk çağı kanserlerinde hızlı tanı ve tedavinin büyük önem taşıdığını hatırlatan Öncer, şöyle konuştu:

“İstanbul dışında yaşayan aileler tanı ve tedavi sürecinde büyük sıkıntılar çekebiliyor. Bu süreçte bizler çocuklarımızın ve ailelerimizin yanında oluyoruz. Kuveyt Türk, 2013 yılından bu yana 'Umuda Destek' projemize katkı sağlıyor. Kanserli çocuklarımızın ve ailelerinin yanında olabilmek için her yıl 23 Nisan haftasında bağış kampanyası düzenliyor. Bu sefer de çok değerli bir proje olan 1010 Kâşif Projesi’ne bizi dahil ettiler. Kanser nedeniyle hayatlarında birtakım değişiklikler olan çocuklarımızın hayallerindeki geleceği kodlamalarına destek oldular. Vakfımıza maddi manevi desteğini esirgemeyen Kuveyt Türk’e teşekkür ediyor, değerlerimize sahip çıkan kurumların sayısının artmasını umuyoruz."


- Kodlama eğitiminin yaygınlaştırılması hedefleniyor


Gerçekleştirilen kodlama eğtiminin ardından kanser tedavisi gören çocuklara, yazdıkları kodları maketler üzerinde de hayata geçirmeleri ve kodlama eğitimlerini sürdürmeleri için 1010 Kâşif Kodlama Kiti hediye edildi.

Ayrıca eğitimin devamlılığını sağlanması amacıyla Kuveyt Türk tarafından KAÇUV'a proje kapsamında iki bilgisayar bağışlandı. Eğitim alan öğrencilerin okullarındaki diğer öğrencilere kodlama eğitimi vermesini öngören proje sayesinde kodlama eğitiminin yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

Geçen eğitim - öğretim yılında Ankara, Afyonkarahisar, Bursa, Hatay, İstanbul ve Konya’daki 11 ortaokulda gerçekleştirilen 1010 Kâşif Projesi, 2019-2020 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte Türkiye genelindeki okullarda devam edecek.

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
ISPARTA'DA KURBAN BAYRAMINDA ALINACAK ÖNLEMLER
Emeklilerin bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih açıklandı
Kamu işçilerine verilen ikramiyenin ödeme tarihleri belli oldu
ISUBÜ REKTÖRÜ DİLER, YENİ ADRESİ DUYURDU
Isparta 2019 Yılı Hacı Adayları Dualarla Uğurlandı
Isparta'da baraja binlerce pullu sazan bırakıldı
​Göller Bölgesi Turizm Potansiyeli FIJET Heyetini Etkiledi...
Isparta'dan Domates ve Kesme Çiçek İhracatı Başladı
Konut alacaklar dikkat! 25 bin TL cepte kalacak
Türk-İş Başkanı hükümetin zam teklifini açıkladı
(AKBB) yeni dönem ilk toplantısı Isparta’da gerçekleştirildi
ITKM zirvesinde çözüme yaklaşıldı
Merkez Bankası'ndan faiz ve enflasyon açıklaması 2019
Araç sahipleri dikkat! Sakın ücret ödemeyin
ilk taksit ödeme süresi yarın sona eriyor
Isparta'da yardım için “Et Toplama Kampanyası” düzenlenecek
Isparta Emniyet Müdürlüğü'nden sürücülere önemli duyuru
İstifa edene izin parası ödenir mi?
İşsize 2030 TL! İşte işsizlik maaşı almanın şartları
Memura ikramiye, emekliye aile yardımı
Isparta'da bu köylerde elektrik kesintisi olacak
ISPARTA'DA MELİKLER YAYLASI’NDA GÖKYÜZÜ ŞÖLENİ
Isparta Belediyesi şehir içi temizlik ihalesi yapıldı
Isparta'da Gökyüzü Gözlem Şenliği tamamlandı
​Turistlerin yeni rotası: Sagalassos ve lavanta tarlası
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?
Antalya'da martta deniz keyfiAntalya'da martta deniz keyfi
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıMuhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Antalya'da martta deniz keyfi
ısparta perdeısparta mobilyasite parfümeriısparta sineklikiphone ekran tamiriroyal restaurantisparta giyotin cam balkonISPARTA PERDE FİRMALARIIsparta Motor TamircilerISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Memura ikramiye, emekliye aile yardımıMemura ikramiye, emekliye aile yardımı30 Temmuz 2019
14 yıldır Isparta'da özel güvenlik eğitim veriyorlar14 yıldır Isparta'da özel güvenlik eğitim veriyorlar27 Temmuz 2019
SDÜ Rektörlüğüne Çarıkçı yeniden atandıSDÜ Rektörlüğüne Çarıkçı yeniden atandı27 Temmuz 2019
Isparta'da baraja binlerce pullu sazan bırakıldıIsparta'da baraja binlerce pullu sazan bırakıldı01 Ağustos 2019
ilk taksit ödeme süresi yarın sona eriyor ilk taksit ödeme süresi yarın sona eriyor30 Temmuz 2019
Araç sahipleri dikkat! Sakın ücret ödemeyinAraç sahipleri dikkat! Sakın ücret ödemeyin30 Temmuz 2019
Isparta Emniyet Müdürlüğü'nden sürücülere önemli duyuruIsparta Emniyet Müdürlüğü'nden sürücülere önemli duyuru30 Temmuz 2019
Türk-İş Başkanı hükümetin zam teklifini açıkladıTürk-İş Başkanı hükümetin zam teklifini açıkladı31 Temmuz 2019
Burdur'da otomobilin çarptığı çocuk öldüBurdur'da otomobilin çarptığı çocuk öldü26 Temmuz 2019
Isparta'da tarım aletleri satışı ve tamiri kalenderler ticaretIsparta'da tarım aletleri satışı ve tamiri kalenderler ticaret28 Temmuz 2019
Isparta Belediyesi şehir içi temizlik ihalesi yapıldıIsparta Belediyesi şehir içi temizlik ihalesi yapıldı29 Temmuz 2019
Isparta'da Gökyüzü Gözlem Şenliği tamamlandıIsparta'da Gökyüzü Gözlem Şenliği tamamlandı29 Temmuz 2019
Konut alacaklar dikkat! 25 bin TL cepte kalacakKonut alacaklar dikkat! 25 bin TL cepte kalacak31 Temmuz 2019
​Turistlerin yeni rotası: Sagalassos ve lavanta tarlası​Turistlerin yeni rotası: Sagalassos ve lavanta tarlası29 Temmuz 2019
Isparta'da yardım için “Et Toplama Kampanyası” düzenlenecekIsparta'da yardım için “Et Toplama Kampanyası” düzenlenecek30 Temmuz 2019
ISPARTA'DA MELİKLER YAYLASI’NDA GÖKYÜZÜ ŞÖLENİISPARTA'DA MELİKLER YAYLASI’NDA GÖKYÜZÜ ŞÖLENİ29 Temmuz 2019
İşsize 2030 TL! İşte işsizlik maaşı almanın şartlarıİşsize 2030 TL! İşte işsizlik maaşı almanın şartları30 Temmuz 2019
İstifa edene izin parası ödenir mi?İstifa edene izin parası ödenir mi?30 Temmuz 2019
Burdur'da minibüs kontrolden çıkarak yüksekten düştüBurdur'da minibüs kontrolden çıkarak yüksekten düştü27 Temmuz 2019
(AKBB) yeni dönem ilk toplantısı Isparta’da gerçekleştirildi(AKBB) yeni dönem ilk toplantısı Isparta’da gerçekleştirildi31 Temmuz 2019