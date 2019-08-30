ADANA - Adana'da zor şartlarda yaşamını sürdüren kanser hastası 55 yaşındaki inşaat işçisi Mehmet Gültekin yatılı bakım merkezine yerleştirilerek koruma altına alındı.

Merkez Seyhan ilçesinde yaşayan hem akciğer kanseri, hem de beyninde tümör tespit edilen Mehmet Gültekin ile ilgili yapılan haber sonrası Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ın talimatıyla çalışma başlatıldı.



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada, talimatlar doğrultusunda Kaynak'la acilen ilgilenildiği, hasta adamın durumunun incelenmesi sonucunda koruma ve bakım altına alındığı belirtildi.



Açıklamada ayrıca, Mehmet Gültekin'in sağlık durumunun takibinin yapılacağı bildirildi.

