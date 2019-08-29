ADANA - Adana'da akciğer kanseri ve beyin tümörüne yakalanan, hastalıkları nedeniyle eşi tarafından terk ediğini söyleyen Mehmet Gültekin, yaşam mücadelesi için maddi ve manevi destek istiyor.

Merkez Seyhan ilçesinde yaşayan 55 yaşındaki inşaat işçisi Mehmet Gültekin'de hem akciğer kanseri, hem de beyninde tümör tespit edildi.

5 ay önce ameliyat olan ve tedavi süreci başlatılan Gültekin, ameliyat günü 3 yıl önce hayatını birleştirdiği Suriyeli Emel S'nin (55) hastalığını bahane ederek kendisini terk ettiğini ileri sürdü.

Gültekin, kira parasını ödeyemediği için İl Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından kentteki bir otele yerleştirildiğini ifade ederek, maddi zorluklar yaşadığını ve desteğe ihtiyaç duyduğunu aktardı.

Zor durumda yapayalnız kaldığını söyleyen Mehmet Gültekin şunları kaydetti:



"Kalacak yer problemim çözüldü. Fakat sorunum bununla bitmiyor. Param yok, açım, susuzum. Yeme, içme ve hastaneye ulaşım için de maddi desteğe ihtiyacım var. Daha önce başkasıyla evliydim ve 4 çocuğum vardı. 20 yıl önce ailem beni terk etti. Şimdi çocuklarımın nerede olduğunu dahi bilmiyorum. O nedenle kimsesizim."



Bakacak kimsesinin olmadığını anlatan Gültekin, "Allah rızası için yardım eli uzatın." dedi.