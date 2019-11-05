Kalyon Holding'den İstanbul merkezli küresel şirket olma hamlesi

Yeni dönemde yurt dışı yatırım atağına hız veren Kalyon Holding, İstanbul Havalimanı ile edindiği tecrübeyi, dünyanın farklı coğrafyalarına taşımaya hazırlanıyor - Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kalyoncu: - "Kalyon Avrupa ofisimizi ilk olarak

Kalyon Holding'den İstanbul merkezli küresel şirket olma hamlesi
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Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Yeni dönemde yurt dışı yatırım atağına hız veren Kalyon Holding, İstanbul Havalimanı ile edindiği tecrübeyi, dünyanın farklı coğrafyalarına taşımaya hazırlanıyor.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin vizyon projeleri olarak adlandırılan çok sayıda mega yapıda imzası bulunan Kalyon Holding, İstanbul merkezli küresel bir şirket olma yolunda hamlelerini sürdürüyor.

Yurt içi ve dışında yatırımlarını hız kesmeden devam ettiren Kalyon Holding’in bugüne kadar tamamladığı projeler arasında, 1980’li yıllarda yapımını üstlendikleri Ankara tank bakım fabrikaları, İstanbul'un su sorununu çözen Ömerli Çamlıca İsale Hattı, İstanbul Metrobüs projesi, KKTC'ye su temini projesi, Avrupa'nın en büyüğü olan Ataköy İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi ve son olarak İstanbul Havalimanı yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kalyoncu, gayrimenkul, yenilenebilir enerji ve altyapı yatırımı alanlarında hayata geçirilecek yeni projelerle birlikte 2020 yılını yüzde 15’in üzerinde büyümeyle tamamlamayı hedeflediklerini belirtti.

Kalyoncu, Kalyon Holding şirketlerinde şu an istihdam edilenlerin sayısının 16 bin 500'e ulaştığını, bu sayının iştirakler ve alt yüklenicilerle birlikte 34 bin kişi civarında olduğunu bildirdi.


- "Kalyon’u dünyanın en önemli markalarından birine dönüştürmeyi hedefliyoruz"


Kalyon'u kendi alanında dünyanın en önemli markalarından birine dönüştürmeyi hedeflediklerini aktaran Kalyoncu, bu kapsamda yeni dönemde yurt dışı yatırımlarına da ağırlık vereceklerini aktardı.

Kalyoncu, şunları kaydetti:

"Bu konuda ciddi adımlar atmayı sürdürüyoruz. Hedef coğrafyalarda da ülkemizde geldiğimiz büyüklüğe ulaşmak istiyoruz. Bunun için Kalyon Avrupa ofisimizi ilk olarak Bükreş'te kurduk. Buradan Balkanlar, Doğu Avrupa'daki fırsatları inceliyoruz. Dünyanın farklı coğrafyalarında önemli ihalelere giriyoruz. Amerika'dan Avrupa'ya ve Orta Doğu'ya uzanan geniş bir coğrafyada, yeni havalimanı projeleri üzerinde çalışıyoruz. Peru, Katar, Arnavutluk, Hollanda gibi ülkelerde teklif ve ihale süreçlerimiz oldu. Bu çalışmalara hız kesmeden devam edeceğiz. Türkiye'de tamamladığımız önemli projeler, küresel bazda da önümüzü açıyor, Kalyon markasının güvenilirliğine önemli katkı sağlıyor. Devlet Başkanı, başbakan ve bakan seviyesinde farklı ülkelerden görüşme davetleri alıyoruz."

Kalyon Holding'in yatırım atağının yurt içinde de devam ettiğini, geçen günlerde tanıtımı gerçekleştirilen Nevbahar Üsküdar ile markalı konut sektörüne ilk yatırımı yaptıklarını hatırlatan Kalyoncu, "Gayrimenkul sektörü artık 2.0 olarak adlandırılabilecek yeni bir evreye girdi. Eski dönemin anlayışı olan, şehirle bağlantısı zayıf, aile hayatından uzak, deneyim ve tasarım sürecine gereken değer verilmeden, ‘nasıl olsa satar’ diyerek geliştirilen projeler dönemi geride kaldı. Araştırmalar, finansal gücü yüksek, vizyon sahibi, kaliteden ödün vermeyen, insan ile aile hayatına dokunan şirketlerin ve projelerin öne çıktığı bir dönemin başladığını gösteriyor. Bu anlamda Kalyon Gayrimenkul Yatırım olarak, gayrimenkul sektörünün yeni dinamiklerine yön veren bir şirket olmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.


- "Bu dönemde ev almanın tam vakti"


Mehmet Kalyoncu, gayrimenkul sektöründe inşaat maliyetlerindeki artışların bugüne kadar sineye çekildiğini fakat bu maliyetlerin, gelecek dönemde fiyatlara yansıtılacağını da belirterek, "Son dönemde inşaat maliyetleri arttı ama gayrimenkul fiyatlarındaki artış sınırlı kaldı. Bu maliyet artışının fiyatlara yansımaması kesinlikle sürdürülebilir değil. Fiyatlar eninde sonunda artacak. Tam da bu sebeple özel indirimlerin uygulandığı bu dönemde ev almanın tam vakti olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

İstanbul Havalimanı ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Kalyoncu, bu projenin Cumhuriyet tarihinde yapılmış en büyük yatırımlardan biri olduğunu, böyle bir yatırımın bir parçası olmaktan gurur duyduklarını aktardı.

Kalyoncu, "7 Nisan 2019'daki büyük taşınmadan bugüne kadar geçen 8 ayda, 41 milyonun üzerinde yolcu havalimanımızı kullandı. Bu rakam, Münih Havalimanı'nın geçen bir yılda ağırladığı yolcu sayısına eş değer. Dolayısıyla İstanbul Havalimanı, her türlü kriter açısından havacılık endüstrisinde küresel anlamda kendisini kanıtlamış durumda. Böylesine büyük ve stratejik bir projenin Türk şirketleri tarafından yerli sermaye ile ve Türk yöneticilerin emeğiyle hayata geçmesi bile gururlanmak için yeterli." değerlendirmesinde bulundu.


- "Üçüncü pist 2020 yazında hizmete girecek"


Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi Kalyoncu, İstanbul Havalimanı'na ilişkin memnuniyet oranının da çok yüksek seviyelerde olduğuna işaret ederek, hava yolu şirketlerinin ihtiyaç ve önceliklerini de titizlikle değerlendirdiklerini bildirdi.

Kalyoncu, şunları kaydetti:

"Böyle büyük bir havalimanında, hava yollarının verimli bir şekilde faaliyetlerini sürdürmesi için planladığımız birçok yenilik oldu. Yer altında 14 kilometrelik tünel ağıyla lastikli araçların daha hızlı ve güvenli bir şekilde hizmet vermelerini sağlarken, aynı zamanda apronu sadece uçakların kullanımına bırakıyoruz. Havalimanı bünyesinde bir de yakıt limanımız var. Bu liman sayesinde dünya üzerindeki tüm rafinerilerden jet yakıtı alabiliyoruz. Bu çözüm, hava yolları için en önemli maliyet olan yakıt maliyetini ciddi oranda düşürdü. Yine yakıt hidrant sistemimiz sayesinde jet yakıtının tankerlerle değil, yer altından hidrant hattıyla uçaklara ikmalini gerçekleştiriyoruz. Bir diğer önemli konu olan taksi süresi ise bu büyüklükteki havalimanlarının ortalamasında... 2020 yılının yaz aylarında hizmete girecek üçüncü pistle birlikte taksi süresini de ortalamanın çok altında bir süreye indireceğiz."


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