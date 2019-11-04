İSTANBUL - Kale Grubu çatısı altında yer alan Kaleseramik'in genel müdürlüğü görevine Altuğ Akbaş atandı.

Kale Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, Avrupa'nın 4'üncü, dünyanın 15'inci büyük seramik karo üreticisi Kaleseramik'te üst düzey bir atama gerçekleşti.

Buna göre, Kale Grubu bünyesine 1992'de katılan ve farklı departmanlarda sorumluluk üstlenen Altuğ Akbaş, Kaleseramik'te genel müdürlük görevine getirildi. Akbaş, 2013'ten bu yana, grubun yapı kimyasalları sektöründeki markası Kalekim'de genel müdürlük görevini yürütüyordu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbaş, Kaleseramik'in iç piyasadaki liderliğini ve uluslararası pazardaki başarısını daha üst seviyeye taşımaya devam edeceklerini vurguladı.

Çanakkale Seramik, Kalebodur, Kale Banyo ve Edilcuoghi Edilgres gibi sektörün öncü markaları ile Türkiye'nin açık ara ihracat lideri olduklarını belirten Akbaş, "Büyüme alanımız yine ihracat üzerinden olacak. Ülke olarak içinde bulunduğumuz koşullara rağmen global pazardaki payımızı daha da artırarak ihracatımızı yüzde 40'ın üzerine çıkarmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.



