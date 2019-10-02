ANTALYA - Antalya'da bu yıl dördüncüsü düzenlenecek Kaleiçi Old Town Festivali, 23 ülke ve 48 şehrin katılımıyla 10 Ekim Perşembe günü başlayacak.

Muratpaşa Belediyesinden yapılan açıklamada, festivalde gündelik yaşamın devam ettiği, eski kent merkezlerine sahip şehirler platformunun kurulması yolunda ilk adım atılacağı belirtildi.

Festivalin Kaleiçi'ni dünyaya tanıtmak için başlatıldığına işaret edilen açıklamada, ilk yılında Küba'yı, ikinci yılında İtalya'yı, üçüncüde Rusya'yı onur konuğu ülke olarak ağırladığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, ulusal ve uluslararası turizm fuarlarında ve yurt dışı ziyaretlerinde Kaleiçi'ni hep ön plana aldıklarını belirtti.

Bu yıl onur konuğu ülke olarak Ukrayna'nın yer alacağını anlatan Uysal, festivalin dördüncü yılında 3 kıtadan 23 ülke ve 48 şehrin katılımıyla gerçekleştirileceğini bildirdi.



