KAHRAMANMARAŞ - Afşin Ticaret ve Sanayi Odası ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde hazırlanan proje kapsamında Afşin-Elbistan Termik Santralinin ısısıyla seracılık yapılacak.

Afşin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bekir Sıtkı Can, odada düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, "Termik Santral Kaynaklı Isı İle Seracılık Fizibilite Projesi"nin Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) tarafından ön kabulünün yapıldığını söyledi.

Bu hayali gerçekleştirecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Can, katkısından dolayı Vali Vahdettin Özkan'a, bölge milletvekillerine, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sefer Turan ve diğer yetkililere teşekkür etti.

Can, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Oda ve ilçe tarım olarak hazırladığımız 'santral kaynaklı ısı ile seracılık' projesinin ön fizibilite çalışması yapılacak. Bu önemli bir adımdı. Bu projenin hayata geçirilmesinin çok kolay olmadığını biliyoruz ama bölgemize faydası ve mağduriyetlerin giderilmesi açısından devletimizin bu desteği sağlaması gerekiyor. Seracılık alanlarının Afşin'de yaygınlaşması için destek bekliyoruz."

- "Termik santraller, sulu tarım arazilerinin üzerine kurulu"

Afşin Tarım ve Orman Müdürü Muttalip Kurt ise atılan adımın ilçe açısından önemine işaret etti.

Termik santrallerin dezavantajını avantaja çevirmek adına seracılık projesinin çok önemli olduğunu ifade eden Kurt, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin en büyük termik santralleri ilçemizde ve Afşin-Elbistan Ovası Türkiye'nin en büyük dördüncü büyük ovası konumundadır. İlçemizde 600 bin dekarlık tarım arazisi bulunuyor. Termik santraller sulu tarım arazilerinin üzerine kurulu. A ve B termik santrallerinin yanı sıra proje aşamasında olan C ve D termik santrallerinin kurulması planlanıyor. İlçe Tarım Müdürlüğü olarak tarım arazilerinin kömür sahası olarak kullanılması dezavantajını nasıl avantaja dönüştürebiliriz diye düşündük ve termik santral kaynaklı atık ısının seracılıkta kullanılması için proje hazırladık. Projemizi DOĞAKA'ya sunduk ve onaylandı."

Kurt, Bakanlık verilerine göre 1 dekarlık sera alanının, 33 dekarlık kuru tarım arazisine denk geldiğini aktararak bin 200 rakımlı Afşin'de seralarda salatalık, domates gibi sebze türleri üretmek istediklerini, bu projenin hayata geçirilmesi halinde Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyacağını söyledi.