Kahramanmaraş'taki FETÖ/PDY davası KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında dava açılan biri tutuklu 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.Tutuklu sanık E.A, s