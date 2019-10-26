KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 2 kilo 170 gram kubar esrar, 230 gram kenevir bitkisi tohumu ile 23 kök kenevir bitkisi ele geçirildi, bir şüpheli tutuklandı.

Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Kalealtı Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu madde imal ve ticaretinin yapıldığını belirledi.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, C.B'ye (54) gözaltına aldı.

Evde yapılan aramada, 2 kilo 170 gram kubar esrar, 230 gram kenevir bitkisi tohumu ile 23 kök kenevir bitkisi, ruhsatsız pompalı tüfek, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak için kullanılan aparat ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.B, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.