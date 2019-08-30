KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda uyuşturucu madde ticareti yaptığı öne sürülen H.D. gözaltına alındı.

Şüphelinin üzerinde yapılan ve evinde yapılan aramada, 24,35 gram esrar maddesi ile bir miktar hint keneviri tohumu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Operasyon kapsamında, üstlerinden bir miktar uyuşturucu çıkan 2 kişiyeyse "uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak" suçundan işlem yapıldı.