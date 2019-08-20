Kahramanmaraş'ta trafik kazası güvenlik kamerasında KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen ve 1 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi.Alınan bilgiye göre, Niyazi Gökçe yönetimindeki 44 AAY 403 plakalı otomobil ile Ali Aydın'ın (80) kullandığı