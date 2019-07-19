KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın merkez Dulkadiroğlu ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) Mali Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Kurtuluş Mahallesi Bezirgan Çarşısı'nda bir iş yerine "pos tefeciliği" operasyonu yaptı.

Ekipler, işletmeciliğini N.'nun yaptığı kuyumcuda yaptığı aramada, pos cihazı ile 14 bin 365 lira para ele geçirdi.

"Pos tefeciliği" yaptığı tespit edilen şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.