KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta, Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü yatırımlarıyla bu yıl 187 bin 783 dekar tarım arazisi sulandı, ülke ekonomisine 240 milyon lira katkı sağlandı.

DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, yapılan yatırımlarla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçilerin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırmaya ve ülke tarımına katkı sunmaya devam edildiğini bildirdi.

Sulama tesislerini inşa ederken en modern ve tasarrufu en yüksek yağmurlama ve damlama sistemlerini tercih ettiklerini belirten Aydın, kapalı sistem basınçlı borulu sulamaya geçilmesi ile iletim kayıplarının en düşük seviye indirildiğini ve tarla içi sulama sitemleri ile önemli ölçüde su tasarrufu sağlandığını aktardı.

Aydın, yağmurlama sulamalarda yüzde 35 damla sulamalarda ise yüzde 65 oranında su tasarrufu sağlandığını ifade etti.

DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyduklarını hatırlatan Aydın, "Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlemektedir." ifadesini kullandı.

Kahramanmaraş'ta da 15 Nisan'da başlayan sulama sezonun 1 Ekim'de tamamlandığını belirten Aydın, şunları kaydetti:

"Kahramanmaraş merkez ve ilçelerinde 2019 yılında toplam 187 bin 783 dekar arazide yapılan sulu tarım ile ülkemiz ekonomisine 240 milyon lira katkı sağlandı. DSİ ülke tarımı ve insanı için özveriyle çalışmaya devam etmektedir. Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, kapalı sistem sulamanın yaygınlaşmasını ve sulamada su tasarrufu sağlanmasını önemsiyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde kararlılıkla sürdürüyoruz."