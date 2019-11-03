Kahramanmaraş'ta tarihi eser niteliğinde 12 obje ele geçirildi KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliğinde 12 obje ele geçirildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Göksun ilçesine bağlı Kanlıkavak Mahallesi'nde ikamet eden S.K'nin, bazı tarihi eserleri satmak için m