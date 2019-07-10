KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince su faturalarını ödemekte güçlük çeken ihtiyaç sahibi aileler için "Su Tüketim Desteği Projesi" başlatıldı.

KASKİ'den yapılan açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ün sosyal belediyecilik alanındaki önemli projelerinden biri olan "Su Tüketim Desteği" projesi kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere kişi başı 12.5 metreküp su desteği yapılmaya başlandığı belirtildi.

1 Temmuz'da hayata geçirilen desteğin su faturalarını ödemekte güçlük çeken ihtiyaç sahibi aileleri kapsadığının ifade edildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Projeyle 1 aile aylık 12.5 metreküp su desteğinden faydalanabilecek. Bu rakamın üstündeki su tüketimleri güncel su tarifesi üzerinden fiyatlandırılacak. Su tüketim desteğinden faydalanmak isteyen ihtiyaç sahibi ailelerin Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına başvurması gerekiyor. Gerekli şartları taşıdığı tespit edilen ailelere verilecek Derman Su Kartına yüklenecek bakiye ile vatandaşlar su faturalarını ödeyebilecekler."

Açıklamada, su aboneliği kendi üzerine olmayanların, bu aboneliği kendi üzerine almalarına dair işlemlerden herhangi bir ücret alınmayacağı, paranın yatırıldığı aydaki bakiyenin de bir sonraki aya devredilmeyeceği vurgulandı.