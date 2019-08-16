Kahramanmaraş'ta su kuyusunda göçük: 1 ölü Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde su kuyusunda meydana gelen göçükte bir kişi hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, Sevin Mahallesi'nde iş makinesiyle su kuyusu açan eski Emirli Mahallesi Muhtarı Akif Yücel, kontrol için kuyuya indiği sırada göçük