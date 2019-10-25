Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 2 yaralı KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde trafik kazası nedeniyle çıkan silahlı kavgada baba ve oğul yaralandı.İddiaya göre Yaşar P. (51) idaresindeki kamyonet ile henüz plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil Karaziyaret Mahallesi m