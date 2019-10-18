KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde çıkan orman yangınında, 10 hektarlık alan zarar gördü.
İlçeye bağlı Boynuyoğun mevkisindeki ormanlık alana yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın, bölgede etkili olan rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.
Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına dozer, greyder, 2 helikopter, 5 arazöz ve 25 orman işçisiyle müdahale etti.
Ekipler, uzun süren çalışmaların ardından yangını kontrol altına aldı.
Yangında, yaklaşık 10 hektarlık orman alanı zarar gördü.