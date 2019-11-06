KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta, Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğunca Necip Fazıl Kısakürek'in bestelenmiş eserlerinden oluşan konser verildi.

Milli Eğitim, Kültür ve Turizm ile Gençlik ve Spor Bakanlıkları, Kahramanmaraş Valiliği, Sütçü İmam Üniversitesi, Büyükşehir Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü paydaşlığında Anadolu Mektebi tarafından düzenlenen "Fikir, Sanat, Aksiyon; Necip Fazıl Kısakürek" programı, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğunca verilen konserle devam etti.

Konserde sanatçılar, Necip Fazıl Kısakürek'in bestelenmiş eserlerini seslendirdi.

Daha sonra Necip Fazıl'ın fotoğraflarının yer aldığı sergi gezildi.



Programa Anadolu Mektebi Yürütme Başkanı Sami Güçlü, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Burhanettin Dönmez, Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcıları Necmettin Akben ve Ömer Faruk Belviranlı, İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz, İl Kültür ve Turizm Müdürü Seydihan Küçükdağlı, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ve diğer ilgiler katıldı.



