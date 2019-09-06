Kahramanmaraş'ta kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.Mehmet Sarı idaresindeki 46 E 8400 plakalı mutfak tüpü yüklü kamyonet ile Soner Bostancı’nın kullandığı BBY 4646 yabancı plakalı otomobil, Ye