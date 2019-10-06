KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş Kadın Girişimciler Derneği (KAGİD) tarafından "Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" çalıştayı düzenledi.

Bir otelde düzenlenen çalıştayda, Sosyal Hizmet Uzmanı Gül Erdost, Gazeteci Serpil Yılmaz ve 24. Dönem İstanbul Milletvekili Melda Onur tarafından toplumsal cinsiyet eşitliği, Türkiye'de kadının konumu, medyada kadın algısı, medyanın kadın yaşamı üzerindeki etkisi, Türkiye'de siyasette kadın, kadın ve demokrasi, toplumsal cinsiyet eşitliğinin yasal dayanakları ve uygulama sonuçları konularında bilgiler verildi.

KAGİD Başkanı Kibar Özdemir, çalıştayın sonunda yaptığı konuşmada, 2 gün süren programlarının çok verimli geçtiğini söyledi.

Özdemir, hedeflerinin toplumsal cinsiyet eşitliği bilincinin yayılması ve kadınların hayatın her alanında güçlenmesini sağlamak olduğunu vurguladı.



Son yıllarda kadınlara yönelik cinayetlerin, şiddetin arttığını belirten Özdemir, "Çocuk istismarları, küçük yaşta evlilikler, kadına yönelik fiziksel şiddetin yanı sıra psikolojik ve ekonomik baskınının arttığını görüyoruz. Bu konular maalesef ülkemizin kanayan yarasıdır. Elbette bu suçların anayasamızda ağır cezaları var. Ancak önemli olan bu suçları önlemek. Önlemenin yolu da eğitimden geçer." diye konuştu.

Özdemir, bu tür çalışmalarının devam edeceğini sözlerine ekledi.