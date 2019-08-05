Kahramanmaraş'ta kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele Kahramanmaraş'ta jandarma ekiplerince yapılan uygulama uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından 9 kişi gözaltına alındı.İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Pazarcık ilçesine bağlı Narlı Mahallesi girişinde uygulama yaptı.Durdurulan araçlarda yapılan