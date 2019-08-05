KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta jandarma ekiplerince yapılan uygulama uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından 9 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Pazarcık ilçesine bağlı Narlı Mahallesi girişinde uygulama yaptı.
Durdurulan araçlarda yapılan aramalarda 12 gram esrar, 12 gram sentetik uyuşturucu, 800 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Ekipler, arabasında gümrük kaçağı sigara ele geçirilen kişiye 11 bin 200 lira idari para cezası uyguladı.
Uygulamada 9 kişi gözaltına alındı.