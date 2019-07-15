KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeşilova Mahallesi Yeşiltepe mevkisinde şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.
Araçta yapılan aramada, kazma, dedektör, kürek, sırt çantası ile tarihi eser olabileceği değerlendirilen aslan ve kadın yüzü figürlü heykel ele geçirildi.
Otomobildeki A.Ö. (64) ve M.Ö. (24) gözaltına alındı. Heykeller, incelenmek üzere Kahramanmaraş Müze Müdürlüğüne gönderildi.