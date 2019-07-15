Kahramanmaraş'ta kaçak kazı iddiası Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeşilova Mahallesi Yeşiltepe mevkisinde şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.Araçta yapılan aramada,