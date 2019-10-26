Kahramanmaraş'ta iki otomobil çarpıştı: 9 yaralı KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.Maşallah Yıldırak idaresindeki 34 CAB 863 plakalı otomobil ile Mehmet Ali Kılçık yönetimindeki 46 NA 350 plakalı otomobil, Nurhak-Adıyaman kara yolu K