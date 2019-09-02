Kahramanmaraş'ta iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır, 6 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, İsmail Demir (47) kontrolündeki 48 AAF 141 plakalı otomobil ile Mekselina Avcı (53) yönetimindeki 48 ABN 987 plakalı