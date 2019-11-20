Kahramanmaraş'ta hırsızlık ve uyuşturucu zanlısı tutuklandı KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta hırsızlık ve uyuşturucu ticareti suçlarından aranan zanlı tutuklandı.Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Dulkadiroğlu ilçesi Yahya Kemal ve Yavuz Selim mahallelerindeki