KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesinde dün akıntıya kapılarak hayatını kaybeden anne ve kızı toprağa verildi.

Anne Hatice Niğdelioğlu (36) ve kızı Ayşe Nehir Niğdelioğlu'nun (16) cenazesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morgundaki otopsinin ardından Ravza Camisi'ne getirildi. Cenazeye aile yakınları katıldı.

Anne ve kızının cenazesi öğle namazına müteakip kılınan namazın ardından Şeyhadil Mezarlığında toprağa verildi.

Piknik yapmak için dün Merkez Onikişubat ilçesi kırsal Köşürge Mahallesi'ne giden Niğdelioğlu ailesinin kızları Ayşe Nehir Niğdelioğlu, serinlemek için Karabasan deresine girmişti. Hatice Niğdelioğlu da kızını kurtarmak için dereye girmiş, olayda anne ve kızı akıntıya kapılıp gözden kaybolmuştu. Anne ve kızının cansız bedenine AFAD ekiplerince yapılan arama çalışması sonrası ulaşılmıştı.







