Kahramanmaraş'ta bıçaklı kavga: 2 yaralı KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta meydana gelen bıçaklı kavgada 2 kardeş yaralandı.Dulkadiroğlu ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde kardeş oldukları öğrenilen Murat (25) ve Mehmet Aslan (23) ile henüz kimlikleri belirlenemeyen bir grup arasında çıkan