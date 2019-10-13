KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta otomobil içerisinde çalıntı olduğu değerlendirilen çok sayıda bakır kazan ve demir malzemeler ile 20 kilogram tarhana, 2 ağaç motoru ve kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Dulkadiroğlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, plakası belirtilmeyen otomobille hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, merkez Dulkadiroğlu ilçesi Güneşevler Mahallesinde devriye sırasında durumundan şüphelendikleri otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada çalıntı olduğu tespit edilen ve yaklaşık piyasa bedelinin 5 bin lira olduğu değerlendirilen çok sayıda bakır kazan ve demir malzemeler ile bir kazan içerisinde 20 kilogram tarhana, 2 ağaç motoru ve kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Araçta bulunan şüpheli D.K. ve M.A. gözaltına alındı.



