Kahramanmaraş'ta arazi kavgası: 1 ölü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada, bir kişi, eniştesini tüfekle öldürdü.Alınan bilgiye göre, Almanya'da yaşadıkları ve tatil için ilçeye geldikleri öğrenilen A.B. (72) ve İ.D. (69) arasında kırsal Beşt