KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Yeşilova Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, karakol önünde yaptıkları yol uygulamasında şüphelendikleri aracı durdurdu.
Kimlik kontrolünde FETÖ/PDY'ye ilişkin davada Elazığ Ağır Ceza Mahkemesince yakalama kararı ve 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlenen A.D. (44) gözaltına alındı.
Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.