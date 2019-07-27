Kahramanmaraş'ta aileler arasında silahlı kavga: 1 yaralı Kahramanmaraş'ta iki aile arasında çıkan silahlı ve sopalı kavgada bir kişi yaralandı.Merkez Onikişubat ilçesi Yirmiikincigün Mahallesi'nde yaşayan S.K. ile eşi Z.K. arasında tartışma çıktı. Tartışma üzerine S.K'nin ailesi eve gelerek sorunu ç