Kahramanmaraş'ta aile içi kavga: 1 ölü KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, aile içi kavgada bir kişi hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, Çoğulhan Mahallesi'nde yaşayan Ali A. (54) ile eşi İsminaz A. (50) arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga yaşandı.Kavgaya müdahale