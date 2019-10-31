MALATYA - Kahramanmaraş'ta, Milli Mücadele'nin önemli isimlerinden Abdal Halil Ağa'yı anma yürüyüşü düzenlendi.

Kahramanmaraş Gençlik Merkezi, Kahramanmaraş Tarih Kültür Platformu ile Abdal Halil Ağa Yardımlaşma ve Yaşatma Derneğinin iş birliğiyle düzenlenen etkinlik, Müftülük Meydanı'ndan başladı.

Trabzon Caddesi'nde devam eden yürüyüş, Atatürk Meydanı'nda sona erdi. Vatandaşların Türk bayrakları taşıdığı yürüyüşe, davulcular da eşlik etti.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, programda yaptığı konuşmada, Milli Mücadele döneminde Sütçü İmam ve Abdal Halil Ağa'nın, kentin düşman işgalinden kurtulmasına katkı sunduğunu belirterek, "İstiklal Savaşı'na katkı sunmuş, şehit ve gazileri bir kez daha saygı ve minnetle anıyorum. Onların kahramanlıkları, sağlam duruşları sayesinde biz de Anadolu'yu vatan kıldık." diye konuştu.

Abdal Halil Ağa'nın torunu ve derneğin başkanı Doğan Göçgünler ise dedesinin davul çalarak geçimini sağladığını hatırlattı.

İşgalci Fransızların kenti teslim almaya geldiği zamanı anlatan Göçgünler, şunları söyledi:

"1914'te Maraş milletvekili seçilen ve kentte bulunan 21 çiftlikten 16'sının sahibi, şehrin en zengin adamı Ermeni Hırlakyan, dedeme bir kese altın göndererek, Fransızların kente girişinde düzenlenecek törende davul çalmasını ister. Dedem ise o yoklukta, gönderilen altınları reddederek, 'Ben din kardeşlerimin bağrına bu tokmağı vurmam' der. İşte biz o dedenin torunlarıyız. Bugün aynı inançla, seve seve vatan için canımızı vermeye hazırız."



