Kahramanmaraş'ta 34 düzensiz göçmen yakalandı KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta yasa dışı yollardan yurda giren 34 düzensiz göçmen yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince, Gaziantep çevre yolunda bir minibüs ile otomobil durduruldu. Minibüs