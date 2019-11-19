Kahramanmaraş'ta 250 kilogram kaçak tütün ele geçirildi KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde düzenlenen operasyonda 250 kilogram kaçak tütün ile 10 bin 800 makaron ele geçirildi, 9 şüpheli gözaltına alındı.Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup A