Kahramanmaraş'ta 1 kilo 230 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 1 kilo 230 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, devriye görevi yapan polis ekipleri, Küçük Sanayi Sitesi'nde şüphe üzerine bir otom