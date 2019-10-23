Kahramanmaraş'ın sarımsaklı lezzeti "eli böğründe"

Kentte et ve sebze seven iki kasabın yıllar önce yaptığı "eli böğründe" tavası, havaların soğumaya başladığı bugünlerde vatandaşlardan ilgi görüyor - Kahramanmaraş Kasaplar Odası Başkanı Mehmet Uyduran: - "Tepsinin bir tarafında et diğer tarafında ise doğ

Kahramanmaraş'ın sarımsaklı lezzeti "eli böğründe"
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Isparta Düğün Salonları

KAHRAMANMARAŞ - KEMAL KARAGÖZ - "Dondurmanın başkenti" Kahramanmaraş'ta sonbahar ve kış aylarının vazgeçilmez yemeği sarımsaklı "eli böğründe" tavası, havaların soğumaya başlamasıyla sofralardaki yerini aldı.

Kentte "Kasaplar Çarşısı" olarak da bilinen "Melek Girmez Sokağı", yöre halkının yanı sıra yerli ve yabancı turistlerden ilgi görüyor. Burada yapılan "eli böğründe" tavası ise çarşının vazgeçilmezleri arasında bulunuyor.

Bir yanına kuzu eti, diğer yanında domates, biber ve sarımsak konulan tepsi, bunların üzerine tereyağı eklenmesinin ardından taş fırına konuluyor. Yaklaşık 15 dakika pişirildikten sonra sıcak tepsiyle servis edilen yemek, özellikle kış aylarının yaklaştığı bu dönemlerde tercih ediliyor.

Tam olarak geçmişi bilinmemekle birlikte et ve sebze seven iki kasabın yemek denemeleri sırasında ortaya çıktığı belirtilen lezzet, içindeki yoğun sarımsak nedeniyle bölgede şifa deposu olarak da görülüyor.

- Talep çok fazla

Kahramanmaraş Kasaplar Odası Başkanı Mehmet Uyduran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "eli böğründe"nin, kentteki usta kasapların maharetli ellerinde hazırlandığını söyledi.

Bunun, kentte özellikle sonbahar ve kış aylarında yenilen bir yemek olduğunu belirten Uyduran, "Yemeğe konulan sarımsağın antibiyotik özelliği bulunuyor. Özellikle yerli ve yabancı turistler bu yemeğe çok rağbet gösteriyor. Pratik şekilde hazırlanan lezzetli bir yemektir. Herkese tavsiye ederim. Tepsinin bir tarafında et diğer tarafında ise doğal domates, biber ve sarımsak bulunur. Bunların hepsi bir araya geldiğinde vitamin deposu oluşuyor." ifadelerini kullandı.

- "Eski usullerle kiremit tavayı tercih ediyoruz"

Kasap Ahmet Çapar ise yaklaşık 20 yıldır usta olduğunu ve "eli böğründe" yemeğini yapıp sattığını söyledi.

Tarihi Melek Girmez Sokağı'nda vatandaşlara hizmet sunduklarını ifade eden Çapar, "Yemeği kuzu ve dana etiyle hazırlıyoruz. Eski usullerle kiremit tavayı tercih ediyoruz. Kahramanmaraş'a turist olarak gelenler eli böğründe yemeden kentten ayrılmaz. Lezzet konusunda da etimiz gayet kalitelidir. Dişi hayvan kesinlikle kullanmayız. Ayrıca bu yemeği odun ateşinde pişiriyoruz." dedi.

- "Özellikle sonbaharda yemeden şehirden ayrılmayın"

Tavanın tadına bakan Cemal Sarı ise kentin bu özel yemeğini çok beğendiğini dile getirerek, "Bu yemeği özellikle sonbaharda yemeden şehirden ayrılmayın. Tadı tarif edilemez. Lezzetli olduğunu yediğinizde anlayacaksınız." ifadelerini kullandı.

Tarık Temel ise Ankara'dan "eli böğründe" yemek için Kahramanmaraş'a geldiğini belirterek, "Çok güzel, ayrı bir lezzeti var. Daha önce de bu yemek için kente geldim. Ankara'daki çevreme de bu yemeği tavsiye ediyorum." diye konuştu.



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