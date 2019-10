Kahramanmaraş'ın sarımsaklı lezzeti "eli böğründe" Kentte et ve sebze seven iki kasabın yıllar önce yaptığı "eli böğründe" tavası, havaların soğumaya başladığı bugünlerde vatandaşlardan ilgi görüyor - Kahramanmaraş Kasaplar Odası Başkanı Mehmet Uyduran: - "Tepsinin bir tarafında et diğer tarafında ise doğ