KAHRAMANMARAŞ - ÖMER FARUK SALMAN - Uluslararası Bahçe Bitkileri Üreticileri Birliği (AIPH) Genel Sekreteri Tim Briercliffe, EXPO etkinliklerinin kentler için önemli bir tanıtım imkanı olduğunu belirterek, "Kahramanmaraş şehri, EXPO ile bambaşka bir fırsat yakaladı. Bu fırsatı çok iyi değerlendirmek ve şehrin gelişimine katkıda bulunmak için herkesin bu farkındalığı yaşaması gerekiyor." dedi.

Kahramanmaraş'ta 23 Nisan-31 Ekim 2023 tarihlerinde "Doğa dostu şehir ve duyarlılık" ana temasıyla düzenlenecek EXPO 2023'ün hazırlıkları sürüyor.

Kente yaklaşık 2 milyon ziyaretçi çekmesi ve ilin ekonomisine yıllık 1 milyar 250 milyon dolar katkı sağlaması beklenen EXPO 2023 alanında inceleme yapan AIPH Genel Sekreteri Tim Briercliffe, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Briercliffe, EXPO'ların şehrin bilinilirliğini uluslararası düzeye taşıdığına dikkati çekerek, Kahramanmaraş'ın da yapacağı ev sahipliğiyle bu anlamda önemli bir kazanım elde edeceğini söyledi.

EXPO etkinliklerinin önemine işaret eden Briercliffe, şöyle devam etti:

''Şehirlerin uluslararası anlamda gelişebilmesi ve basamak atlaması için EXPO'lar çok önemli. Katılımcı ülkelerin yapacakları ticari toplantılar sayesinde, 6 ay boyunca birçok katılımcı ülkenin ticari heyeti Kahramanmaraş'a gelme fırsatı bulacak. Bu heyetlerin içerisinde iş adamları ve yatırımcılar da olacak. Bu yatırımcılar ve ticari heyetler Kahramanmaraş'ta üretilen muhteşem ürünleri görme fırsatı bulacaklar. Özellikle iplik, kumaş, mutfak ürünleri gibi Kahramanmaraş'ta üretilen ürünleri görerek yatırım yapma ve ülkeler arasında ticaret fırsatı olacak. Artan ticari faaliyetler ve anlaşmalarla şehirde istihdama katkı sağlanacak."

Aynı zamanda EXPO ile şehirde, uluslararası aktivite yapma ve uluslararası ilişkiler konusunda uzmanların yetişeceğini anlatan Briercliffe, "Kenti temsil etme ve kabiliyet anlamında yetişecek kişiler bu şehrin gelişimine EXPO sonrası dönemde de katkıda bulunacak.'' diye konuştu.

- "Yüz milyonlarca dolar harcamadan tanıtım fırsatı"

Briercliffe, EXPO ile ticaret hacminin artmasının yanı sıra Kahramanmaraş'ın çevrecilik ve yeşil şehir olma yolunda markalaşmasının yolunun açılacağını belirterek, "Şehriniz ve ülkenizi tanıtmak için yüz milyonlarca dolar harcayabilirsiniz ancak bunun yerine EXPO'lar şehrinize bu kadar para harcamadan tanıtım katkısı sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Briercliffe, Kahramanmaraş halkının da bu kazanımların bilincinde olması gerektiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Gerçekten Kahramanmaraş şehri, EXPO ile bambaşka bir fırsat yakaladı. Bu fırsatı çok iyi değerlendirmek ve şehrin gelişimine katkıda bulunmak için herkesin bu farkındalığı yaşaması gerekiyor. Çünkü şehrin ekonomik olarak, finansal olarak gelişmesinde, şehrin tüm dünyada duyulmasında bu büyük bir şanstır. Bu etkinliği birçok il yapmak istiyor ve Kahramanmaraş şanslı olanlardan birisi. Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek bu fırsatı gördü ve değerlendirmek için çok büyük bir çaba harcadı. Artık bu projenin başarıya ulaşması için Kahramanmaraş'ta yaşayan her bir insanın, her bir bireyin destek olması gerekiyor. Biz bu projenin şehre katacakları konusunda çok heyecanlıyız. 2023 senesinde gelip, şehrin gelişimini ve bu organizasyonun kazandırdıklarını görmek için AIPH yönetimi olarak sabırsızlanıyoruz."