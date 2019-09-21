KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılında, 100 ülkeden ve Türkiye'den de her şehri temsilen, ilim adamlarının katılımıyla çalıştay ve sempozyumların yapılacağı bildirildi.

Medeniyet Akademisi Başkanı ve İstiklal Platformu Başkanı Haki Demir, akademisyenler ve tefekkür adamlarının katılımıyla bir tesiste düzenlediği basın toplantısında, gazilerin ve şehitlerin toplumun her zaman baş tacı olduğunu belirtti.

12 Şubat 2020 tarihinin, Kahramanmaraş'ın 100. istiklal yıldönümü olduğunu anımsatan Demir, "Öyleyse bizim nesle düşen mesuliyet, bir asrın muhasebesini yapmak, bir asır önceki halimizle şimdiki halimizi mukayese etmek, nihayet bir asır önceki ruhu ihya etmektir, tam olarak bu maksat için yola çıktık." dedi.

Demir, bir asır önce, tüm imkansızlıklara rağmen, çeliğe karşı imanıyla mücadele eden ataların torunları olmaktan gurur duyduklarını dile getirerek, İstiklal Harbi'ni başlatan ve zaferle taçlandıranların yolundan bir milim bile sapmadan mücadeleye devam ettiklerini söyledi.

100 yıl önceki destansı mücadelenin önemine dikkat çeken Demir, "Bir asır önce, silah ve cephane kıtlığına, şiddetli kış soğuğu ve gıda sıkıntısına, düşmanın ağır silahlarına rağmen, iman ve irade heykeli olarak mevzilere koşan erkek ve kadın, ihtiyar ve çocuk tüm yiğitlerin nihai maksadının İlay-ı Kelimetullah olduğunu biliyoruz. Muhakkak ki bu mücadelenin çalınmasına müsaade etmeyeceğiz." diye konuştu.

- "15 Temmuz'da ülke sathına yayılmıştır"

Kahramanmaraş istiklal destanı ile 15 Temmuz istiklal destanının birbirinin devamı olduğunu belirten Demir, her ikisinin de topyekun istiklal mücadelesinin birer cephesi olduğunu, muhteva, dirayet, cesaret, kahramanlık ve fedakarlık bakımından aynı mahiyette olduğunu vurguladı.

Demir, her iki mücadelede de milletin kendi iradesini ortaya koyduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"15 Temmuz'da Sayın Cumhurbaşkanının dirayetli hamlesiyle birleştiğinde kısa sürede işgal teşebbüsü boğulmuştur. Tarihi silsilenin takip edilmesi, istiklal ruhunun diri tutulması için önemlidir. Bu sebeple, 12 Şubat 1920 ile 15 Temmuz 2016 aynı ruhun tezahürleridir ve o ruh tekrar harekete geçmiştir. Kahramanmaraş'ın istiklal mücadelesindeki ruh, geçen zamanda diri tutulamadığı için ülkemizde çok sayıda darbe yapılabilmiştir. Kahramanmaraş istiklal mücadelesi ile başlayan istiklal ruhunun hamle istidadı, 15 Temmuz'da ülke sathına yayılmıştır. Bu ruhu diri tutmak, Kurtuluş Bayramı'nı festivale çevirmekle kabil değildir. İlim ve tefekkür kadrolarının, istiklal ruhuna uygun istiklal fikriyatı telif etmesi, o ruhun diri tutulabilmesi ve sürdürülebilmesi için temel şarttır. Cephede kazandığımız zaferlerin masada kaybedilmesini önleyecek yol, istiklal fikriyatının telif edilmesi ve millet sadrında yaygınlaştırılmasıdır."

Demir, milletlerarası mahiyet taşıyan 100. yıl programına, 100 ülkeden temsilcinin katılımının hedeflendiğini, Türkiye'den de her ili temsilen ilim adamlarının davet edildiğini söyledi.

150 sivil toplum kuruluşunun destek verdiği basın açıklamasının ardından katılımcılar da programa ilişkin görüşlerini dile getirdi.