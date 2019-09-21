OSMANİYE - Kadirli Belediyesi'nce, muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıtıldı.



Belediye Başkanı Ömer Tarhan, bir kafenin bahçesinde düzenlenen etkinlikte, vatandaşlara aşure ikram ettikten sonra yaptığı konuşmada, muharremin de ramazan ayı gibi paylaşma, yardımlaşma ve hoşgörü ayı olduğunu söyledi.



Aşure günlerinin birlik, beraberliğin ve dayanışmanın arttığı günler olduğunu ifade eden Tarhan, "Belediye olarak bu tür gelenek ve adetleri yaşatmaya çalışıyoruz. Geleneksel hale getirdiğimiz ve bu yıl 10'uncusunu düzenlediğimiz milli ve manevi günlerimizden birisi olan aşure gününde çeşitli etkinlikler yapacağız. Biz bu etkinliklerle hiçbir dinde ve toplumda örneği olmayan geçmişimizi, kültürümüzü yaşatmaya ve bunu gelecek nesillere de aktarmaya çalışıyoruz." diye konuştu.