OSMANİYE - Kadirli ilçesinde, ilkokul birinci sınıfa başlayan öğrencilere kırtasiye ve çanta hediye edildi.

Mustafa Konaklı İlkokulu öğretmenleri tarafından başlatılan kampanya kapsamında 150 birinci sınıf öğrencisine içerisinde kalemlik, kalem, silgi, kalemtraş ve defter bulunan çanta hediye edildi.

Öğrencilere çantaları, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlyas Tapsız, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Fehmi Haytaoğlu, öğretmenler ve velilerin katıldığı etkinlikle verildi.



Tapsız, burada yaptığı konuşmada, leni okula başlayan geleceğimizin büyükleri olacak çocuklara yönelik düzenlenen örnek çalışmada emeği geçenlere teşekkür ettiğini dile getirdi.



