OSMANİYE - Kadirli'de, kaymakamlık tarafından eylül ayı muhtarlar, güvenlik ve halk günü toplantısı düzenlendi.

Kaymakam Tamer Orhan başkanlığında Devlet Bahçeli Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda, anız yakılmaması, sağlık, eğitim, yol, altyapı ve güvenlikle ilgili konular görüşüldü.

Vatandaşların ve muhtarların şikayetlerinin de dinlendiği toplantıda, soruların giderilmesi için yapılması gerekenler kararlaştırıldı.

Toplantı, vatandaşların önerilerinin değerlendirilmesi, mahalle ve köy muhtarlarının sorunlarını anlatması, çözüm önerileri ve diğer konuların görüşülmesiyle sona erdi.

Toplantıya, Belediye Başkanı Ömer Tarhan, İlçe Jandarma Komutanı Vekili Astsubay Kıdemli Başçavuş Niyazi Temiz, İlçe Emniyet Müdürü Vekili Ahmet Kızılkaya, kamu kurum müdürleri, muhtarlar, siyasi ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.

