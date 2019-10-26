Kadirli'de kan bağışı kampanyası OSMANİYE - Kadirli Savrun Şehit Mustafa Çiğiloğlu Anadolu Lisesi bahçesinde Türk Kızılay tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyasına öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar ilgi gösterdi.Kan bağışı çadırında, 18 yaşını doldurmuş öğrenciler, öğretmen ve