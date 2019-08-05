OSMANİYE (AA) - Kadirli'de ağustos ayı güvenlik ve halk günü toplantısı yapıldı.

Kaymakam Vekili Mulla Akpınar başkanlığında Devlet Bahçeli Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda, sağlık, eğitim, yol, altyapı ve güvenlikle ilgili konular görüşüldü. Vatandaşların ve muhtarların şikayetlerinin de dinlendiği toplantıda, soruların giderilmesi için yapılması gerekenler kararlaştırıldı.

Toplantıya, Belediye Başkanı Ömer Tarhan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yusuf Avcı, İlçe Emniyet Müdürü Vekili Ahmet Kızılkaya, resmi kurum müdürleri, muhtarlar, siyasi ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.



