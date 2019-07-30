OSMANİYE (AA) - Kadirli'de belediye tarafından okçuluk kursu açıldı.



İlçede ilk defa düzenlenen kurslara Şehit Mustafa Yağız Mahallesi'nde 7-12 ve 12 - 80 yaş arası iki kategoride düzenleniyor.



Kursu ziyaret ederek sporculara başarı dileklerinde bulunan Belediye Başkanı Ömer Tarhan, düzenlenen kursla unutulmaya yüz tutan okçuluğun yeniden canlandırmak ve gençleri ata sporuna teşvik etmek istediklerini söyledi.



Ata sporu okçuluğun yeni nesillere sevdirilmesi, öğretilmesi, başarılı sporcular yetiştirilmesi amacıyla bu yıl hayata geçirilen okçuluk kursuna ilginin yoğun olduğunu ifade eden Tarhan, "Ata sporu olan okçuluğu yeni nesillere sevdirmek öğretmek ve Kadirli'yi daha çok tanıtarak, bu branşa yeni sporcular kazandırmak istiyoruz. Bu sporu Kadirli'de yaşatmaya ve tanıtmaya çalışıyoruz. Kursumuz 2 kategoride devam ediyor. İlginin fazla olması bizleri dolayısıyla memnun etti." dedi.

Okçuluk antrenörü Selim Esmeray da, 7-12 ve 12 - 80 yaş arası iki kategoride açılan kursa şu ana kadar 50 kişinin kayıt yaptırdığını belirterek, "Şehit Mustafa Yağız Mahallesindeki eski taziye ve kültür evi bahçesindeki halı sahada yapılan kursa katılım yoğun oldu. Kursumuzun Ata sporu okçuluğun gelişmesi ve yetenekli sporcuların keşfedilmesi amaçlamaktadır. Kursumuza verdiği destekten dolayı Belediye Başkanımız Ömer Tarhan’a ve katılan tüm sporcularımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kursa katılan Gümüş Çakar da ilk defa okçuluk kursuna katıldığını anlatarak, ilerine başarılı olmak istediğini kaydetti.

