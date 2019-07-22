Kadınların gönüllü bisiklet eğitmeni oldular

- Mersin'de, hayatlarının her anında bisiklet kullanan ve bu ulaşım aracını kadınlar arasında daha da yaygınlaştırmak isteyen Ebru Petek Budur ve Dilek Tol, aralarında 40'lı, 50'li yaşlarında olanların da bulunduğu yaklaşık 100 kadına ücretsiz olarak bisi

Kadınların gönüllü bisiklet eğitmeni oldular
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Isparta Düğün Salonları

MERSİN (AA) - MUSTAFA GÜNGÖR - Mersin'de, bisikleti ulaşım aracı olarak hayatlarının her anında değerlendiren Ebru Petek Budur ve Dilek Tol, bunu kadınlar arasında daha da yaygınlaştırmak amacıyla başlattıkları gönüllü çalışmayla aralarında 40'lı, 50'li yaşlarında olanların da bulunduğu yaklaşık 100 kadına ücretsiz olarak bisiklet sürmeyi öğretti.

Hayatlarının büyük bölümünde bisikleti kullanan 51 yaşındaki Ebru Petek Budur ve 52 yaşındaki Dilek Tol, hayatlarında hiç bisiklete binmemiş kadınlar için çalışma yapmaya karar verdi.

Bisiklet kullanmayı bilmeyenler için ücretsiz eğitmenlik yapan bisiklet tutkunu 2 kadın, yaklaşık 3 ay önce açtıkları kursu sosyal medya üzerinden duyurdu.

Mezitli ilçesine bağlı Viranşehir Mahallesi sahil bandında haftada bir gün kadınlara bisiklet sürmeyi öğreten Budur ve Tol, bugüne kadar hiç pedal çevirmeyen kadınlara 2 teker üzerinde gitmeyi öğretti.

Budur ve Tol, şimdiye kadar yaklaşık 100 kişinin hem bisiklet sürmesini hem de bu alandaki korkularını yenmesini sağladı.

- "Her yaş grubundan gelenler oluyor"

Ebru Petek Budur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bisikletin kendisi için bir yaşam biçimi olduğunu anlatarak, kimi zaman gezmek, kimi zaman da ulaşım için bisikleti tercih ettiğini söyledi.

Kendilerine ulaşan bazı kadınların bisiklete binmek istediğini ancak korkuları olduğunu anlatması üzerine arkadaşı Tol ile gönüllü bir çalışma başlattıklarını anlatan Budur, "Ben bisiklete biniyordum ancak bunun eğitmenliğini bilmiyordum ancak Dilek'le birlikte bu işe baş koyduk. Haftada 1 gün 2-3 saat tanımadığımız her yaştan kadına ücretsiz gönüllü bir hizmet sunmaya başladık. Ben de zamanla öğretmenin keyfini yaşamaya başladım." dedi.

Budur, kursiyerlerin de eğitimden memnun kaldığını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Çocukluğunda öğrenmiş fakat korkularından dolayı ertelemiş ve unutmuş, tekrardan bisiklet sürmeyi isteyen, hayali bisiklete binmek olan, ulaşım, alışveriş, çarşı ve pazarını bisikletle yapmak isteyen kadınlar kursumuza geliyor. Her yaş grubundan gelenler oluyor. Sosyal medya üzerinden duyuruyoruz. Hiçbir yere bağlı değiliz. 'Parklar, yollar bizimdir' dedik. Bisikleti olmayanlar için belediyenin sahildeki bisiklet kiralama sisteminden bisikletleri alıp öğretiyoruz."

Dilek Tol da bisiklet sürmeyi aşama aşama öğrettiklerini belirterek, bisikleti tutma, denge ve hakimiyetin öğrenilmesinin ardından, ilk günün sonunda birçok kadının pedal çevirebildiğini belirtti.

- "Ben öğrenemeyeceğim diyordum"

Kursiyerlerden 58 yaşındaki Melek Yahşi de çocukluğunda bisiklet sürdüğünü sonrasında ise hiç pedal çevirmediğini belirtti.

Yaklaşık 50 yıl sonra ilk kez bisiklete bindiğini aktaran Yahşi, "Çok güzel ve mutluyum. Ebru Petek Budur ile tanıştıktan sonra öğretebileceklerini söylediler. Ben de hemen katıldım. Yeniden öğrenip bisiklet turlarına katılacağım." dedi.

Bisiklet sürmeyi 48 yaşında öğrenen Tülin Doğan da bugüne kadar hiç pedal çevirmediğini belirterek, "Hep istiyordum. İlk defa burada kullandım. Çocukluğumda da hiç bisikletim olmadı. Ebru ve Dilek hanımları görünce gelip öğreneyim, bu da içimde kalmasın dedim. Yıllar önce bir kez denedim ama dengede duramadığım için bir daha hiç denemedim. Ben öğrenemeyeceğim diyordum ve kapatmıştım o defteri. Şimdi sürebiliyorum." ifadelerini kullandı.

Esma Şimşek de diğer kursiyerler gibi ilk defa bisiklete bindiğini, başlarda korkularının olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Herkes küçük yaşlarda öğreniyor ama bize nasip olmadı. Kısmet bu zamanaymış dedim ve yılmadım. Zorluklara, düşmelere rağmen öğrendim. Çok güzel eğlenceli bir şey. Hem mutlu oluyorsunuz hem de kafanız dağılıyor. Çocukluğumuzda 6 kardeş olmamızdan dolayı şartlar uygun değildi. Bir de çocukken ciddi bir şekilde düşmüştüm. O yüzden bisiklete hiç niyetlenmedim. 46 yıllık hayatımda ilk defa bisikleti sürdüm. Korkumu da yendim. Şimdi çok eğleniyorum."

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