Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü

Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Malatya'da etkinlikler düzenlendi

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü
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Isparta Düğün Salonları

GAZİANTEP - Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Malatya'da etkinlikler yapıldı.

AK Parti Adıyaman İl Kadın Kolları tarafından organize edilen etkinlikte, Demokrasi Parkı önünde bir araya gelen kadınlar, çeşitli dövizler taşıyarak yürüyüş gerçekleştirdi.

İl Kadın Kolları Başkanı Perihan Gümüş, grup adına yaptığı açıklamada, dünyadaki hiçbir kazanım, güç veya makamın, bir kadının yaşam hakkından daha değerli olamayacağını söyledi.

Gümüş, "Bugün gerçekten bir dayanışma günü ise başta HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde yavrularına kavuşma acısıyla gözyaşı döken analarımızın haykırışlarına kulak verilmelidir. Her türlü terör örgütü lanetlenerek annelerimizin taleplerinin karşılanması için dürüstçe somut adımlar atılmalıdır.'' dedi.

CHP Adıyaman İl Kadın Kolları Başkanı Songül Yavuz da parti binası önünde yaptığı konuşmada, geleceğe ve hayata sahip çıkmak için bir araya geldiklerini, şiddetsiz bir memleket hayal ettiklerini belirtti.

- Gaziantep

CHP Gaziantep İl Kadın Kolları Başkanı Leyla Kara, Kırkayak Parkı'nda düzenledikleri etkinlikte, şiddetin her türlüsüne maruz kalan kadınlar için mücadele ettiklerini dile getirdi.

Kadınlar için mücadeleyi büyüttükçe yarınların daha özgür olacağını dile getiren Kara, "25 Kasım'ı Emine Bulut'un son sözleri 'Ölmek istemiyorum.' ile anıyoruz." diye konuştu.

Etkinliğe, CHP İl Başkanı Lütfü Demir, Şahinbey İlçe Başkanı Zeki Gürsel, Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Coşkun Atalamış, CHP Kadın Kolları MYK Üyesi Siret Doğan ve partililer katıldı.

- Kilis

AK Parti Kilis İl Kadın Kolları Başkanlığınca Cumhuriyet Meydanı'nda etkinlik düzenlendi.

Grup adına açıklama yapan İl Kadın Kolları Başkanı Gönül Öztin, 17 yıllık AK Parti iktidarında her daim ortaya koydukları samimiyet ve sorumluluk bilinciyle, derinden kanayan bu yaraya derman olmaya çalıştıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın kadınların toplumsal ve siyasal hayatta var olmaları için gösterdikleri hassasiyete dikkati çeken Öztin, "Söz konusu bir insanın yaşamı olduğunda, siyaset dahil her şey ayaklarımızın altındadır." diye konuştu.

- Şanlıurfa

AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığı önünde bir araya gelen kadınlar, döviz ve pankartlar ile turuncu kurdele açtı.

İl Kadın Kolları Başkanı Demet Saatçi Güven, yaptığı açıklamada, kadına yönelik şiddetin insan hakkı ihlali olduğunu, bunu haykırmaya devam ettiklerini vurguladı.

Güven, "Ekonomik ya da kültürel hiçbir gerekçenin ardına sığınmasına müsaade etmeden kadına yönelik her türlü şiddete karşı turuncu çizgimizi çekiyoruz. Kadın ve erkek her birimizin üzerine düşen, özellikle de erkeklere düşen mesuliyet, ruhun bedenden, merhametin de ruhtan üstün olduğu bilinciyle hareket etmektir." ifadelerini kullandı.

- Kahramanmaraş

AK Parti Kahramanmaraş İl Kadın Kolları Başkanlığı tarafından Demokrasi Meydanı'nda etkinlik düzenlendi.

Kadın Kolları İl Başkanı Ayşe Cesur, yaptığı açıklamada, kadına yönelik şiddetin önüne geçilmesi için farkındalık oluşturmak amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Etkinlik kapsamında yapılan yürüyüşe, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ve Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay ile çok sayıda kadın katıldı.

- Malatya

CHP Malatya İl Kadın Kolları Başkanı Güllü Tunçer, partisinin il binası önünde düzenledikleri programda, bu yılın 10 ayında 384 kadının öldürüldüğünü belirtti.

Şiddete karşı susmayacaklarını anlatan Tunçer, bir kişinin daha hayatını kaybetmemesi için mücadelelerini sürdüreceklerini kaydetti.

Tunçer, "Şiddetsiz bir memleket hayal ettiğimiz bugünde biz daha çok bir olacağız, iri olacağız ve diri olacağız. Şiddetin her türlüsüne maruz kalan kadınlar için mücadele ediyoruz ve edeceğiz." diye konuştu.

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